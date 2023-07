Vigili del Fuoco intervenuti in scenario complesso

Riceviamo e pubblichiamo:

“Incendio RSA, Sottosegratario all’interno Emanele Prisco”

“La mia vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime del rogo della RSA di Milano.

In attesa che sia fatta chiarezza sulle dinamiche dei fatti, desidero esprimere i miei sinceri ringraziamenti al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il loro incessante impegno teso a salvare quante più vite possibili in uno scenario di intervento molto complesso”.