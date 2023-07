L'appello ad un maggior rispetto dei luoghi pubblici

Oggi, come di consueto, giornata dedicata allo spazzamento nelle strade di Grottaminarda. E sopralluogo di routine anche da parte dell’Assessore delegato al Decoro urbano ed alle Attività manutentive del demanio, Edoardo De Luca.

Purtroppo lo scenario ritrovato nelle aiuole, lungo i marciapiedi e sulle scalinate tra piazza XVI Marzo, zona Condotto, Giardini De Curtis, in particolare accanto alle giostrine, non è dei migliori: lattine, cannucce, bottiglie, piattini usa e getta, cartoni delle pizze, cartacce, confezioni di patatine e di altri prodotti. Tanti rifiuti a terra spesso con cestini semi vuoti a pochi passi.

L’appello ad un maggior rispetto: «Dispiace vedere i nostri giardini e nostri luoghi di aggregazione in questo stato – afferma l’Assessore Edoardo De Luca – Purtroppo non ci sono le “forze lavoro” per poter attuare lo spazzamento tutti i giorni, ma a prescindere da questo sarebbe necessario un maggior senso civico da parte dei fruitori degli spazi pubblici.

Grottaminarda si sta già riempiendo di persone che arrivano da fuori e non vorremmo dare un’immagine sciatta della nostra città. Dovremmo impegnarci tutti di più nel rispettare e far rispettare le semplici regole del viver civile.

Dal tipo di rifiuti trovati si evince che spesso sono ragazzi e bambini a non rispettare queste semplici regole, dunque l’appello anche alle famiglie ad aiutarci a sensibilizzare i più giovani».