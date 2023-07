Montoro (Av) – Terza Tappa di “Quanta Violenza” con la Criminologa Bruzzone

Lunedì 10 luglio alle 17 presso il Convento di Santa Maria degli Angeli

Montoro - Il prossimo lunedì 10 luglio 2023, a Montoro, alle ore 17.00, presso il complesso del Convento di Santa Maria degli Angeli si terrà l’appuntamento con la nota criminologa Roberta Bruzzone, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione territoriale e di formazione del personale sulla violenza. Il ciclo di incontri prevenzione e formazione “Quanta violenza” ideato e promosso dal Consorzio dei servizi sociali A/5 ha come obiettivo fondamentale quello di tenere sempre alta l’attenzione sul fenomeno della violenza e, in particolare, la violenza di genere.

A Montoro si affronterà nello specifico il tema “come sfuggire alla violenza: tra paure e strategie”. Capire quando è il momento di sottrarsi, di fermare, appunto di sfuggire ad atteggiamenti e a comportamenti irrispettosi o aggressivi. Quali strumenti e strategie mettere in campo prima che tutto sia compromesso. “Con l’incontro che si terrà lunedì a Montoro – dichiara Carmine De Blasio, direttore generale del Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda – si chiude questo primo ciclo di appuntamenti che tanto interesse e partecipazione ha fatto registrare sui nostri territori. Fenomeni complessi come la violenza impongono un livello alto di preparazione e di formazione professionale da parte degli operatori, ma anche una consapevolezza diffusa tra i cittadini del dovere di collaborare, di segnalare e di non girarsi dall’altra parte”.

Per partecipare all’iniziativa è necessario registrarsi utilizzando il seguente link: https://www.personeesociale.it/2023/04/28/terzoappuntamentobruzzone/