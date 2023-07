Un momento di devozione e gioia, con musica, tradizioni culinarie e tanto altro

Aiello del Sabato - La comunità si riunisce per celebrare la Madonna delle Grazie, con musica, tradizioni culinarie e tanto altro. Dopo aver ospitato il Torneo di calcio balilla umano, ormai una tradizione paesana, Aiello del Sabato si prepara a celebrare uno degli eventi religiosi più attesi dell’anno: la Festa della Madonna delle Grazie. Questa ricorrenza, profondamente radicata nella tradizione locale, richiama fedeli, e non, da tutta la provincia di Avellino per rendere omaggio alla Vergine Maria, ma anche per degustare ottimo cibo intrattenuti da musica sia tradizionale che al passo coi tempi. Il 6 luglio inizieranno le funzioni religiose che culmineranno con le celebrazioni della domenica. Venerdì 7 luglio saliranno sul palco degli artisti Southboy e O’Tsunami summer tour, tappa importante del tour estivo 2023. La sagra del Fusillo, con tante altre specialità locali farà da cornice alla serata.

Sabato 8 luglio, invece, ad accompagnare la sagra dei Cecatielli e fasùli, ci sarà il concerto dei ALUMANERA. Domenica 9 luglio, giornata conclusiva, sarà ricca di impegni: alle ore 08:00 tour musicale per le strade del paese da parte del Concerto Bandistico “Città di Serino”, alle ore 11:00 verrà celebrata la Messa Solenne, alle ore 19:00 avrà inizio la processione del simulacro della Madonne delle Grazie sul carro infiorato, conclusa con il “Volo degli Angeli” e lo spettacolo pirotecnico. Infine, alle ore 21:00 andrà in scena l’ultima serata di festeggiamenti con la Sagra del Maiale accompagnata dalla musica dei Palladino’s Group.

Tutti gli eventi verranno svolti in Viale Unità d’Italia – Centro Sociale Maria Teresa di Calcutta.