Tra gli ospiti Clementino e Peppe Servillo, debutto di Appennini in Circo

Lioni - Tre mesi di eventi: concerti, spettacoli, incontri, degustazioni, libri, sport e molto altro. Il Comune di Lioni presenta il cartellone dell’Estate 2023 “Loving Lioni”.

Da luglio a settembre decine gli appuntamenti capaci di incrociare gli interessi del pubblico più giovane, da sempre attratto dalla movida lionese, e di intercettare un target di visitatori variegato. Data clou il 17 agosto con il tradizionale concertone in piazza, quest’anno l’ospite sarà Clementino. A luglio Peppe Servillo illuminerà la serata di “Luci in altura”, nella faggeta di località Gavitoni. “Appennini in Circo” sarà invece il plus del weekend di “Sulle rive dell’Ofanto” (15 e 16 luglio). E poi ancora: karaoke, danze, serate per bambini e tornei di calcio e basket per gli sportivi.

“Con grande piacere presentiamo il programma eventi estate 2023 Loving Lioni. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il proprio contributo, associazioni, attività commerciali, comitati, per garantire un’estate ricca di eventi e iniziative – dichiara il consigliere delegato Michele Di Sapio -. Un ringraziamento particolare, come sempre, va al nostro parroco Don Tarcisio Gambalonga per l’importante aiuto organizzativo e per la disponibilità che non ha fatto mai mancare. Buona estate a tutti“, conclude l’esponente dell’amministrazione Gioino.

Ecco il Calendario eventi Loving Lioni 2023

Luglio:

• sabato 1 luglio: “indie-men live” ore 22:00 - il bacio della buonanotte – corso umberto i

• domenica 2 luglio: “summer party never back” – live music con simone pastore, a seguire dj set ore 21:30 – never back bar – corso umberto i

• venerdi 7 luglio: “summer party never back” – aperitivo con dj set ore 19:00 – never back bar – corso umberto i

• domenica 9 luglio: “4 zampe in passerella” – ore 16:00 – viale iv novembre

• lunedi 10 luglio: “torneo delle ditte 2023” – stadio nino iorlano – ore 21:30

• mercoledi 12 luglio: presentazione del libro “il riscatto dello sguardo” di antonella mancusi – ore 18:30 – municipio di lioni – a cura della commissione comunale cultura e scuola

• venerdi 14 luglio: “serata ignorante” karaoke, scherzi e tanti giochi con maurizio dipilato – ore 22:00 - il bacio della buonanotte – corso umberto i

• sabato 15/domenica 16 luglio: “sulle rive dell’ofanto” – chiesetta ofanto – iv edizione a cura della pro loco lioni

• lunedi 17 luglio: “grest azione cattolica lioni” – casa porta del sole ore 9:30 -18:00 fino al 31 luglio

• sabato 22 luglio: “v edizione luci in altura” – spettacolo “il bosco parlante”, stand enogastronomici, proiezioni,laboratori dedicati a bambine/i e ragazze/i per assaggiare le discipline circensi, a cura di “appennini in circo”. Ore 22:00 “napulitanata” con peppe servillo alla voce e cristiano califano alla chitarra – localita’ gavitoni

• domenica 23 luglio: “aperitivo con dj set mattia perna” – il bacio della buonanotte ore 22:00 – corso umberto i

• venerdi 28 luglio: “summer party never back” – aperitivo con dj set ore 19:00 – never back bar – corso umberto i

• domenica 30 luglio: “in simbiosi con i vinili” con angelo martin maffucci – ore 20:00 simbiosi osteria moderna - via antonio d’urso 15

Agosto:

• giovedi 3 agosto: “caparezza cover band” – ore 22:00 - il bacio della buonanotte – corso umberto i

• domenica 6 agosto: “bimbi in piazza – prima edizione” – gonfiabili, animazione, letture teatralizzate, spettacoli e…molti altri giochi” – ore 16:00 – piazza san rocco. Seguira’ presentazione del libro “il ponte delle lumache” di giuseppe del giudice

“summer party never back” – “malammeste in concerto” a seguire dj set ore 21:30 – never back bar – corso umberto i

• martedi 8 agosto: “live music con i supernova” – ore 22:00 – il bacio della buonanotte – corso umberto i

• mercoledi 9 agosto: “giochi senza frontiere” dalle ore 14:00 – gelateria crema e cioccolato lioni – piazza della vittoria

• giovedi 10 agosto: presentazione del libro “la ragazza di pietra durante” di bice lapenna – ore 18:30 - municipio di lioni – a cura della commissione comunale cultura e scuola e della consulta delle donne

“tennent’s party” dj set: el caribe, mario carbone, marco guarino voice: michele salierno – ore 20:00 - la birreria lioni – piazza dante

• sabato 12 agosto: 14° sagra della contrada – ore 20:00 – santa maria del piano

“live music con 45 giri music band” – ore 22:00 - il bacio della buonanotte – corso umberto i

• domenica 13 agosto: “iv edizione lioni kids got talent” – ore 21:30 - teatro comunale “in simbiosi con skapte” microbirrificio di cairano, live music – ore 20:00 - simbiosi osteria moderna - via antonio d’urso 15

• lunedi 14 agosto: donazione di sangue a cura di “avis” – dalle ore 8:30 alle ore 13:30 – piazza della vittoria

“sfilata sotto le stelle” a cura di stelle e sogni – ore 19:00 - corso umberto i

“happy birthday never back” – dj set ore 22:00 – never back bar – corso umberto i

• martedi 15 agosto: “tutte donne…insieme a me” show tributo a massimo ranieri ore 21:00 – piazza della vittoria

• mercoledi 16 agosto: “stany roggiero e i bottari della cantica cantica popolare – ritmo,terra,cuore tour” – ore 21:00 - piazza della vittoria

• giovedi 17 agosto: “clementino summer tour 2023” + live band – ore 21:30 - viale iv novembre

• 18/19/20 agosto: torneo di basket over 16 3vs3 – campetto basket viale del parco dalle ore 17:00

• 18/19 agosto: open day mini-basket dai 5 agli 11 anni – ore 16:00 – palazzetto dello sport

• venerdi 18 agosto: “live music con moja band” – ore 22:00 - il bacio dela buonanotte – corso umberto i

• sabato 19 agosto: “viii edizione io dono – l’irpinia per la vita” a partire dalle ore 9:00

“live in station – made in italy tribute band (vasco, 883, cremonini) a seguire dj set el caribe, gerardo verriola – ore 20:00 – la birreria lioni – piazza dante

• domenica 20 agosto:“xviii corsa podistica citta’ di lioni” – ore 16:00 – corso umberto i

• giovedi 24 agosto: l’associazione culturale “fuochi di prometeo” presenta lo spettacolo “le donne contro la guerra” – commedia liberamente tratta e adattata da aristofane – ore 21:30 - teatro comunale

• venerdi 25 agosto: “summer party never back” – aperitivo con dj set – ore 19:00 – never back bar – corso umberto i

• domenica 27 agosto: “torneo di bocce: gioino/ruggiero contro tutti” – ore 18:00 - campetto di bocce – “parco san pio”

Settembre

• venerdi 1 settembre: “live music con anymore – cover band vasco rossi” – ore 22:00 - il bacio della buonanotte – corso umberto i

• domenica 3 settembre: “in simbiosi con il fienile” degustazione di formaggi irpini, live music – ore 20:00 - simbiosi osteria moderna via antonio d’urso 15

• venerdi 15 settembre: “live music con i freezap” – ore 22:00 – il bacio della buonanotte – corso umberto i