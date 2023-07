Lo spettacolo avrà luogo venerdì 7 luglio presso l'Accademia di Santa Sofia

Con lo spettacolo “Donne sull’orlo di una crisi…”, Venerdì 7 luglio alle ore 20:00, debuttano le allieve di TeSt.TeatroStudio, il Laboratorio di Recitazione e Teatro, curato da Monica Carbini, che si svolge, da ottobre 2022, presso la sala prove dell’Accademia di Santa Sofia, via Albergamo 4/6, a Benevento.

Monica Carbini, attrice, autrice, regista, giornalista e speaker, ideatrice e fondatrice di TeSt.TeatroStudio, è la conduttrice del Laboratorio di recitazione e sperimentazione scenica, dal titolo Recitare fra le righe – Il racconto, il gioco, il rito del teatro, che va concludendosi per questa stagione, proprio il 7 di luglio. Ma è già tutto pronto per la ripartenza in autunno.

Il progetto TeSt.TeatroStudio, che prevede lezioni di recitazione, coreutica, narrazione, lettura espressiva, drammatizzazione, improvvisazione, dizione e vocalità, linguistica e fonetica, drammaturgia e cenni di storia del teatro, per adulti e ragazzi, impegnati uno o due giorni, dalle quattro alle sei/otto ore a settimana, è un percorso artistico, socializzante e stimolante, sempre in equilibrio tra gioco e apprendimento.

Gli ottimi risultati delle bravissime allieve del corso 2022/2023, hanno portato a due performance attoriali: un primo reading, molto coinvolgente, svoltosi già a dicembre mentre, questo Venerdì 7 luglio alle ore 20:00, potremmo assistere allo spettacolo teatrale “Donne sull’orlo di una crisi…”, frutto di un approfondito lavoro attoriale individuale e di una grande collaborazione corale che le hanno viste coinvolte anche nella ricerca e nella elaborazione dei testi e della drammaturgia, nella realizzazione dei costumi, e nelle scelte musicali.

Queste le giovani interpreti: Mariapia Boffa, Francesca Bozzella, Mariaceleste D’Andrea, Alessandra De Figlio, Anna De Luca, Chiara Iannace, Martina Puzo, Marialuisa Russo, e Sofia Romolo.

Il progetto culturale TeSt.Teatro.Studio, prevede anche, sul lungo periodo, una serie di attività integrative al corso, tra cui:

- Letture drammatizzate e performance nei luoghi pubblici e di socialità, nei centri artistici e culturali, musei, biblioteche, librerie, scuole, edifici storici, ambienti naturali, parchi e giardini.

- Incontri, master class, laboratori intensivi con artisti, autori e tecnici esperti del settore.

- Cineforum, retrospettive, rassegne tematiche o monografiche su autori o interpreti del teatro e del cinema.

- Stagioni e rassegne teatrali periodiche con artisti e professionisti di interesse nazionale e internazionale.

Per info e prenotazioni corsi, chiamare o inviare messaggi whatsapp: 348 3736087. TeSt – TeatroStudio è su Facebook e Instagram.

Ma nel frattempo, le allieve attrici di TeSt.TeatroStudio vi aspettano Venerdì 7 Luglio alle ore 20:00, presso la sala prove dell’Accademia di Santa Sofia, via Albergamo 4/6, a Benevento.

Appuntamento con “Donne sull’orlo di una crisi…”. Ingresso gratuito