A Carbonara di Nola: L’arte irpina alla ribalta all’estemporanea d’arte di Carbonara di Nola. Podio tutto irpino ieri nell’evento organizzato dalla proloco locale, dal Comune e curato da Giuseppe Malinconico .

La kermesse nasce per far conoscere e valorizzare l’antico paese di Carbonara ed esaltare la natura, le tradizioni, la storia, la cultura laica e religiosa. Il progetto ha preso il via gia’ da fine giugno con la realizzazione dei murales e panchine letterarie nel paese e nella villa comunale ispirati ai carbonari, al mondo antico, alla vita contadina, al paesaggio, ai briganti e ai Santi Medici Cosma e Damiano . Il momento clou, le giornate di sabato e domenica con la mostra pittorica collettiva , il convegno in ricordo di Don Agnello Saviano e l’estemporanea in villa comunale a cui hanno aderito artisti da diverse localita’ della Campania .

Gli artisti sono stati impegnati tutta la giornata nella realizzazione di un’opera ispirata a Carbonara e alla sua storia . In serata la cerimonia di premiazione con la consegna delle targhe da parte del sindaco Antonio Iannicelli .Premiati gli autori dei murales Giovanna Secondulfo , Raffaella De Stefano, Federico Natale , Anna Maria Vallario ,Fiorentina Speciale e i bambini del laboratorio creativo Ad aggiudicarsi i primi premi , invece , Antonio Manganiello di Pratola Serra ( terzo classificato), Fiorentina Speciale di Forino ( secondo classificato) e Generoso Vella di Avellino ( primo classificato).

Antonio Manganiello nasce a Peterbourg (GB) nel 1966. Diplomato all’istituto d’arte di Avellino, frequenza poi l’Accademia di belle arti di Napoli. Ha esposto in gallerie pubbliche private ed ottenuto numerosi premi riconoscimenti ed ampi consensi di critica riportati nella stampa nazionale ed emittenti locali. Ha esposto nelle seguenti città: Corato ( Ba) , Napoli, Avellino, Caserta, Marina di Ravenna, Modena, Padova, Venezia, Taranto, Pistoia, Matera, Lecce, Lucca, Benevento, Biella, Pavia, Pescara e Udine. Vive e lavora a Pratola Serra .

Ha conseguito il primo premio al concorso ” Il pendio” di Corato ( Bari ) nel 1995 e il secondo premio nel 1998 alla quarantesima estemporanea di pittura di Marina di Ravenna.

Fiorentina Speciale è nata a Mercogliano e vive a Forino. Ha iniziato la sua attività artistica come autodidatta, seguendo le correnti dei pittori grafici e gli impressionisti, perfezionandosi poi con i vari maestri dell’operante grande scuola napoletana. Il suo stile predilige paesaggi, figura e natura morte si esprime utilizzando una notevole varietà di tecniche pittoriche tra queste l’olio, l’acquerello, il pastello, nella spatola. I suoi soggetti preferiti sono le figure.

Tra i riconoscimenti più importanti il terzo posto all’estemporanea di Mercogliano del 1999 e quest’ anno ha conseguito il premio “Camillo Capolongo” a Roccarainola ( Na ) . Una sua opera è presente presso il comando dei carabinieri di Mercogliano , presso la chiesa “Don Tonino Bello” di Valle ( Avellino ) e presso le suore benedettine di Mercogliano . Si occupa di arteterapia e organizza laboratori d’arte .

Generoso Vella è nato il 9-2-1986 ad Avellino. Laureato in filologia moderna , ha esposto in diverse città italiane come Salerno, Napoli, Caserta, Firenze, Roma, Milano, Genova, Venezia e all’estero in Turchia, Portogallo, Costarica, Grecia, Francia e Venezuela. È il Presidente dell’Associazione Culturale “Nel segno dell’arte” di Avellino e da anni partecipa a mostre collettive , collabora con quotidiani, musei, associazioni, comuni e privati, organizzando rassegne culturali, esposizioni d’arte, laboratori creativi . Nel 2019 ha ricevuto a Ravello il premio “Pabula Amoris’’ per l’arte e nel 2020 il premio internazionale ‘’Kalos 2020’’ a Tollo (Ch). Nel 2022 è presente nel Catalogo dell’arte moderna (Cam) pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori e riceve il premio ”Vincenzo De Simone” al concorso di pittura estemporanea “I colori di Roccarainola 2022 ” . Le sue opere sono in copertina di alcuni libri della casa editrice Franco Angeli