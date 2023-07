Sabato 8 luglio 2023

Il cartellone estivo del Comune di Lauro (AV) presenta per il 2023 una serie di appuntamenti prestigiosi e così dopo il successo di “Lauro incontra Praga”, concerto dell’orchestra sinfonica del Conservatorio di Praga, Palazzo Pignatelli è pronto ad ospitare un nuovo evento di qualità: negli splendidi giardini del sito rinascimentale andrà in scena sabato 8 luglio a partire dalle ore 21.00 “La Canzone Teatrale” con Lalla Esposito e gli OndanueveString Quartet, un concerto per voce e quartetto d’archi che nasce dalla collaborazione tra una cantante-attrice, tra le più autorevoli interpreti di Teatro Musicale del nostro Paese e l’autore, regista e musicista Paolo Coletta.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è un emozionante viaggio musicale ed è inserito nel cartellone estivo del Comune di Lauro nell’ambito delle manifestazioni di Lauro Festival 2023, il progetto artistico curato dal delegato agli spettacoli del Comune di Lauro Massimo Santaniello.

E’ consigliata la prenotazione: 3278555775 / 3662202869