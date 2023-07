Caposele – Trail delle 7 Fontane

La competizione si disputerà il 2 Luglio 2023

Domani, 2 Luglio 2023 a Caposele nell’incontaminato ed incantevole scenario naturalistico del percorso dell’anello delle 7 Fontane si disputerà la terza edizione del Trail delle 7 Fontane, quest’anno finale nazionale UISP di Trail e, come lo scorso anno, tappa con la vetta più alta del Circuito Trail Campania (con traguardo volante in vetta).

Nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini e conosciuto per le sue Sorgenti (visitabili durante tutto l’evento) che danno origine ad uno degli acquedotti più lunghi al mondo, l’Acquedotto Pugliese, Caposele è un caratteristico paese dell’Irpinia adagiato alle pendici del monte Paflagone in un’atmosfera di monti, colli e valli e ricchissimo di elementi di interesse turistico ed ambientale, tra cui appunto l’acqua.

L’ Anello delle 7 Fontane di Caposele si sviluppa lungo un sentiero di 20 km, con dislivello positivo di 1200 metri, calpestato anticamente e quotidianamente da chi spesso traeva un unico sostentamento dall’ alta montagna. Tale percorso fa parte anche del prestigioso sentiero europeo E/1 che da Capo Nord (Norvegia) raggiunge Capo Passero (Sicilia).

La zona della partenza si colloca all’inizio del paese, nella piazza Sanità posta intorno ai 420 m S.l.m., per giungere fino ai 1600 m S.l.m. sulla vetta del monte Calvello: qui il paesaggio irpino si mostra nella sua intera bellezza, la vista sconfina dalla vetta del monte Cervialto (1809 m S.l.m.) ad ovest fin sulle aride pianure pugliesi collocate ad est, gli Alburni con la piana del Sele a sud fino alla Calabria con il Pollino. La discesa si caratterizza per l’attraversamento di faggete secolari e sentieri panoramici in cui l’odore dell’ origano selvatico pervade l’ atmosfera circostante. Attraversato un pianoro conosciuto per i suoi lamponi selvatici, il sentiero prosegue in piano e poi in ripida discesa fino alla piazza iniziale.

Sono attesi all’evento oltre 100 atleti da tutta Italia per una manifestazione che per la prima volta si terrà al Sud Italia, grazie alla preziosa rete di collaborazione costruita dal Comune di Caposele insieme alla Proloco Caposele, il Circuito Trail Campania, la UISP Avellino, e il prezioso supporto del Parco dei Monti Picentini.