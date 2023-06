Si terrà dal 7 luglio al 15 settembre 2023

Avellino - Mercogliano –

Biblioteca comunale di Mercogliano (Av) Centro sociale “Pasquale Campanello” Via Nazionale Torrette, 143

”Giunto alla terza edizione, BiblioCare – sano chi legge! è un progetto di animazione e welfare culturale che mette al centro il piacere della “buona lettura che cura”.

Promossa dal Comune di Mercogliano – Barbara Evangelista presidente del Consiglio comunale e delegata alla Cultura, con Mediateur e in collaborazione con librerie e associazioni locali, co-finanziata dalla Regione Campania – UOD Musei e Biblioteche, l’iniziativa invita a non smettere di appassionarsi a racconti, poesie, saggi, saghe e romanzi, suggerendo come un buon libro possa essere una piccola grande “cura”.

Dal 7 luglio al 15 settembre 2023 la Biblioteca comunale di Mercogliano propone storie, laboratori e letture ad alta voce finalizzate a incentivare le opportunità di crescita culturale e di divertimento per ogni età, la promozione della lettura con l’obiettivo principale di raggiungere in profondità i piccoli e grandi lettori, creando un percorso di avvicinamento al libro e alla lettura.”

PROGRAMMA

LUGLIO

Venerdì 7 luglio, h. 18.00

Amici per le ali – lettura ad alta voce dell’albo illustrato “Il mio amico Jim di Kitty Crowther”, ed. Marameo.

Laboratorio di mindfulness e laboratorio creativo

Dai 5 anni

a cura di Lupus in Fabula

Venerdì 14 luglio, h. 18.00

I colori dell’amicizia – lettura ad alta voce dell’albo illustrato “Piccolo blu e piccolo giallo” di Leo Lionni, ed. Babalibri e “Un colore tutto mio” di Leo Lionni, ed. Balibri

Laboratorio di mindfulness e laboratorio creativo

Dai 4 anni

a cura di Lupus in Fabula

Lunedì 17 luglio, h 17.30

“La Napoli-Bari della lettura”

Letture ad alta voce 3-6 anni

a cura di Consiglia Aquino e Maria Carmela Polisi

Venerdì 21 luglio, h. 18.00

In fondo al mare – lettura ad alta voce dell’albo illustrato “Olive e Leandro” di Alex Cousseau, ed. Les fourmis rouges

Laboratorio di mindfulness e laboratorio creativo

Dai 5 anni

a cura di Lupus in Fabula

Sabato 29 luglio, h. 18.00

Voce del verbo supplire

Presentazione del libro di Edmondo Lisena

AGOSTO

Giovedì 24 agosto, h. 18.00

La scuola a quadretti

Presentazione del libro di Carmela De Vito

SETTEMBRE

Sabato 2 settembre, h. 18.00

Tra me e me. Un dialogo interiore

Presentazione del libro di Angelica De Gianni

Venerdì 15 settembre, h. 18.00

Fino alla fine dei miei giorni

Presentazione del libro di Modestino Di Nenna