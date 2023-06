Squadra e città insieme per un solo obiettivo: vincere!

L’Asd Sandro Abate Five Soccer è lieta di annunciare che Roberto Dalia è il nuovo consulente del Club.

Per Roberto Dalia, tra i talent scout e dirigenti più famosi nel mondo del futsal, in carriera è stato anche alla Lollo Cafè Napoli e alla Fortitudo Pomezia, si tratta di un ritorno alla Sandro Abate, dopo gli importanti risultati ottenuti con lo Sparta Praga. In Irpinia il nuovo consulente del Club ha centrato un risultato storico, vincere lo scudetto categoria Under 19 Regionale di futsal con il Moschiano.

“Felice di essere alla Sandro Abate, un Club tra i più blasonati in Italia, ringrazio la Famiglia Abate per la fiducia - dichiara Roberto Dalia – lavoreremo per allestire un organico competitivo. Il prossimo campionato, a causa della riforma, sarà ancora più competitivo e noi dovremo farci trovare pronti per competere con le big del torneo. Lavoreremo molto sul territorio per valorizzare ancora di più il settore giovanile e fare in modo che sempre più ragazzi si avvicinino al futsal. Club, squadra e città insieme per un solo obiettivo: vincere!”