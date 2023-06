Progettata una rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica

Il Comune di Montoro, in accordo con le società ACEA Innovation, società del Gruppo Acea che opera nei settori E-Mobility, Energy Efficiency e Waste Transition, e City Green Light, ha avviato e concluso il progetto per la realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici.

Una prima colonnina, già installata, sarà attivata il 30 giugno 2023 ed è del tipo “Normal Power (NP)”, dotata di 2 prese di Tipo 2 in grado di erogare una potenza massima di 22 kW cad. (totale 44 kW in AC).Una seconda colonnina del tipo “High Power (HP)” già installata e dotata di 3 connettori (1 in DC tipo CHAdeMO da 50W, 1 in DC tipo CCS2 da 50W e 1 AC Tipo 2 da 25W) sarà attivata non appena sarà messo a disposizione dal distributore locale il nuovo contatore richiesto.

Acea Innovation curerà la fornitura delle stazioni di ricarica e la loro gestione, City Green Light si è occupata dei lavori di installazione delle colonnine e del loro allacciamento, e seguirà la relativa manutenzione.Grazie a tali interventi il Comune di Montoro conoscerà una nuova mobilità sostenibile creando un ambiente più eco-sostenibile e intelligente, che permetterà una migliore qualità della vita per i cittadini e garantirà a turisti e visitatori un servizio efficiente per l’utilizzo dei veicoli elettrici.

“La crescita di una Città passa anche attraverso iniziative che guardano al futuro e alla mobilità sostenibile e intelligente” ha dichiarato il Sindaco di Montoro Avv. Girolamo Giaquinto, “come amministratori siamo lieti di poter offrire questo servizio sul territorio utile sia ai nostri cittadini ma anche ai professionisti ed ai turisti che, attraversando o visitando il nostro territorio, avranno la possibilità di usufruirne. Per la Città di Montoro un importante nuova partnership con le società ACEA Innovation e City Green Light.”

“Per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni e dell’inquinamento fissati per il 2030 è necessario dare un forte impulso alla mobilità elettrica. – ha dichiarato Fabrizio Ruggiero di City Green Light – Siamo felici di accompagnare la città di Montoro in questo percorso di transizione verso una mobilità sempre più sostenibile pensata per andare incontro alle esigenze sia dei cittadini che dei visitatori in transito in città”.