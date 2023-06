L'evento si terrà lunedì 3 luglio, alle ore 10:30

Mercogliano – Lunedì 3 luglio, alle ore 10:30, si inaugura il Giardino didattico dedicato a Pacello da Mercogliano, il giardiniere del Re.

Un nuovo spazio didattico, un’ area che circonda il plesso Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo G.Dorso di via G.Matteotti convertita in un luogo di osservazione della biodiversità, orticoltura, esplorazione, educazione civica, spunti per attività ludiche, terapeutiche ed educative.