Esposta un'opera di Fulvio Moscaritolo

Evento artistico di eccezionale rilievo presso il Castello Ducale di Bisaccia. L’opera del noto scultore, pittore e ceramista Fulvio Moscaritolo sarà di scena, per tutto il mese di luglio, presso la sala del “Caffè letterario”, in una mostra, curata da Michele Miscia, dal titolo Un viaggio epico.

Le opere presentate, infatti, trovano la loro ispirazione proprio nell’epica, nel mito, in linea con le peculiarità dello splendido maniero bisaccese, che peraltro ospita un Museo Archeologico di grandissima importanza.

Il maestro Moscaritolo è particolarmente noto per le sue sculture monumentali, soprattutto quelle fuse in bronzo, ma anche dipinte su ceramica, che campeggiano in molte piazze dei borghi irpini, ma la sua produzione spazia in tantissimi ambiti e si estroflette in formati delle più eterogenee misure.

Tante delle sue opere, acquisite nel corso di mostre tenute nelle maggiori città italiane, fanno bella mostra di sé nelle dimore di molti personaggi estremamente noti negli ambienti dello spettacolo e della cultura patria, soprattutto perché foriere di valenze estetiche eccezionali, senza dimenticare la profondità dei contenuti espressi per il tramite delle metafore formali e cromatiche.

“La personale dell’artista Fulvio Moscaritolo Maurizio – spiega Giuseppe Ciani, assessore comunale delegato – apre il programma estivo degli eventi organizzati all’interno degli spazi del nostro polo museale, sempre con l’obiettivo di promuovere l’arte e gli artisti irpini per contribuire alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, monumentale e archeologico”.

Sarà possibile visitare la mostra dal 2 luglio al 30 luglio 2023, con ingresso gratuito, tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00. L’inaugurazione dell’evento avverrà domenica 2 luglio alle ore 18.00.