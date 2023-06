Un passo avanti per i giovani e la comunità

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Amministrazione Comunale di Aiello del Sabato :

“Siamo felicissimi di invitarvi tutti all’Inaugurazione della Nuova Biblioteca Comunale la mattina di sabato 1 Luglio alle ore 10.30! Al piano strada del Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta assisteremo al taglio del nastro augurale del sindaco e degli amministratori ed alla benedizione del parroco, dopo cui apriremo le porte di questo luogo importantissimo per la nostra comunità nella diffusione e nell’implementazione di buone pratiche culturali quali la lettura, la ricerca, lo studio…un luogo di vero accrescimento e scambio culturale per tutti gli aiellesi

Oltre ai numerosi testi di vario genere da consultare, la biblioteca è già dotata di alcune strumentazioni informatiche utili per la formazione a distanza, per le consultazioni digitali e per le interazioni culturali multimediali. I dispositivi a disposizione verranno ovviamente implementati nel periodo successivo all’apertura.