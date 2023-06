Visita alle istituzioni europee

Il Comune di Grottaminarda è stato presente a Bruxelles presso la sede dell’Unione Europea per una visita istituzionale di due giornate, 26 e 27 giugno, patrocinata dall’Europarlamentare On. Pina Picierno in sinergia con l’On. Maurizio Petracca, Presidente della Commissione regionale Agricoltura, che ha fortemente voluto una delegazione irpina e quindi anche di Grottaminarda.

In rappresentanza dell’Ente la Presidente del Consiglio comunale, Delegata anche per la Rete Belc (Building Europe with Local Councillors), Virginia Pascucci e la Consigliera Capogruppo di maggioranza, Delegata ai Diritti dei Cittadini, Franca Iacoviello.

Obiettivo della visita nel cuore delle istituzioni europee essere sempre informati su direttive ed opportunità, per essere al passo e quindi per poter continuare a tessere quella rete di informazioni e di contatti di cui servirsi poi per essere utili alla comunità.