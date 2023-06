L'atripaldese Annalisa Albanese super grimpeur

Nella seconda prova del campionato interregionale scalatore svoltasi a Sant’Angelo dei Lombardi la scalatrice atripaldese Annalisa Albanese del team Eco Evolution Bike si conferma grimpeur di razza aggiudicandosi la prova nella categoria Woman1 fermando le lancette del cronometro 27’ 16’’ 32 alla media di 16,500 km/h. Secondo gradino del podio per Anita Rufolo (Valva Cycling Team) con 29’45’’126 alla media di 24,93 km/h. Nella classifica finale generale il miglior tempo lo ha fatto registrare Raffaele Cinque (Team Ciclismo Sorrentino) con 18’02’’939 alla media di 24.932 km/h. Secondo posto per Antonio Borrelli (Bike & Sport team MTB) CON 19’11’’351 alla media di 23,45 km/h, terzo gradino del podio Vincenzo Damiano (Canusium Bike) con 20’12’’696 media 22,26 km/h. Questi i vincitori per le rispettive categorie:

cat .M8 Mario Vernacchio (AS Civitas) 24’38’’44; Cat. M7 Luigi Mazzotta (team Amici De Simone) 23’03’’38; Cat. M6 Domenico Papaleo ( cicli Serino) 24’13’’ 57; Cat.M5 Antonio Borrelli (Bike & Sport team MTB) 19’11’’35; Cat.M4 Massimiliano Belsito (Cicogna Cerignola) 21’55’’29; Cat. M3 Antonio Guatalupi ( Sport Bike) 21’41’’49; Cat. M2 Raffaele Cinque (Team Ciclismo Sorrentino) 18’02’’93; Cat. M1 Daniele Polisciano (Valva Cyclling Team) 21’45’’14. Cat. Elite Kevin Borrelli (Wellness In Motion) 20’21’’ 87.

La competizione, organizzata dal team O’ Metetore di Sant’Angelo d.L. si è svolta su un tracciato di otto km e un dislivello di 430 metri e una pendenza media 6% e massima 15% e ha visto allo start di partenza 48 ciclisti provenienti dalla vicina Puglia e Basilicata oltre che dalla Campania. Un plauso agli organizzatori e a chi ha permesso di far gareggiare in sicurezza i forzati dela strada, Protezione Civile, Moto staffette, Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale locale hanno garantito la sicurezza dei forzati della strada. Prossimi appuntamenti validi come prova del campionato interregionale scalatore sono: 30 Luglio V Ciclo scalata Memorial Ciccio Macchione – Ariano Irpino (AV); 06 Agosto VI Crono Montaguto – Montaguto (AV); 27 Agosto III Cronoscalata Ruotese – Ruoti (PZ); 3 settembre I Cronoscalata Valva (SA); 23 Settembre Ciclo scalata alla Leonessa (BN).