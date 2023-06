Vittoria per la squadra grottese

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda partecipa e vince il Terzo Torneo di Calcio A5: “Un Goal per la Solidariertà“, organizzato dall’”Anspi, oratori e circoli“, in collaborazione con la Caritas diocesana Ariano Irpino-Lacedonia ed il Comune di Melito Irpino.

Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto, proprio alla Caritas diocesana e quindi per le famiglie bisognose di sostegno.

La rappresentativa grottese, composta da amministratori, dipendenti comunali e persone vicine all’Amministrazione, si è confrontata sul Campo del bellissimo Centro Sportivo di Melito con compagini di altri comuni quali Melito, Bonito e Lacedonia, rappresentanti dei Carabinieri, della Comunità Montana dell’Ufita e delle associazioni di volontariato quali Anpas Grottaminarda e Fratres Ariano Irpino. Un bellissimo momento di solidarietà, di festa e perchè no, anche di sano agonismo. Tra l’altro la finale ha visto affrontarsi Anpas Grottaminarda, Comune di Grottaminarda. E questa sera la gara di solidarietà continuerà, ma in modo diverso a Grottaminarda con la XVIII “Festa del Volontariato” in piazzale San Pio organizzata proprio dall’Anpas.

«La nostra squadra è vincente su ogni campo – afferma con orgoglio il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera – Questa vittoria dimostra che quando ci mettiamo in gioco lo facciamo con tutta l’anima, senza risparmiarci perchè ci crediamo. Mi complimento con gli organizzatori, con i componenti della squadra che hanno rappresentato il nostro comune e con tutte le squadre scese in campo per una causa nobilissima che appoggiamo e supportiamo perchè ci sono molte persone purtroppo che hanno bisogno d’aiuto e la Caritas fa tanto».