Si terrà domenica 25 giugno

Nell’ambito della XVIII edizione della Festa del Volontariato, convegno sul tema: “Salute: il ruolo del Volontariato nella promozione e nell’assistenza”, appuntamento per domenica 25 giugno alle ore 10,00 presso la sala Thomas Menino.

L’incontro organizzato dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e del CESVO LAB (CSV IrpiniaSannio ETS) intende sensibilizzare la comunità sul tema della salute, in particolare in correlazione con il mondo del volontariato che svolge un ruolo centrale nell’assistenza al cittadino e di supporto alle istituzioni.

Seguirà, intorno alle 12,00, un momento di commemorazione in ricordo dei medici S.A.U.T. Grottaminarda e la consegna di tre Defibrillatori destinati alla comunità di Grottaminarda per l’obiettivo “Città Cardio-protetta”.

Interverranno per i saluti: il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, il Presidente dell’Anpas Campania, Prospero Violante, il Consigliere Anpas Nazionale, Giovanni Ragazzo, il Presidente CSV IrpiniaSannio ETS, Raffaele Amore.

Relazioneranno: il Presidente della Pubblica Assistenza Grottaminarda OdV, Michele De Luca, il Consigliere Delegato alla Sanità ed alla Promozione della Salute del Comune di Grottaminarda, Antonio Vitale, il Direttore UOC Emergenza Territoriale e Centrale Operativa Asl Avellino, Rosaria Bruno, con le conclusione del Direttore Generale dell’Asl, Mario Nicola Vittorio Ferrante. Modererà gli interventi Rosanna Morelli, Ufficio Pubblica Assistenza Grottaminarda OdV.

«Da cittadino grottese prima che da amministratore – afferma il Delegato alla Sanità ed alla Promozione della Salute, Antonio Vitale – sono orgoglioso di avere a Grottaminarda un’associazione quale l’Anpas che da anni si spende quotidianamente, con impegno, passione e professionalità, per porre in essere tutte quelle azioni di carattere sociale indispensabili per la nostra collettività e la donazione di questi nuovi defibrillatori è proprio una di queste».

La Festa del Volontariato a cura della Pubblica Assistenza Grottaminarda si svolge a Grottaminarda dal 24 al 25 giugno e prevede anche momenti ludico-ricreativi dedicati ai più piccoli come “Pompieropoli”, in piazzale San Pio, domenica dalle 17,00, grazie alla collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; invitati tutti i bambini dai 4 ai 9 anni ai quali verrà rilasciato l’ambito diploma di “Vigile del fuoco junior”. Nel corso della due giorni dedicata al volontariato, a partire dalle 21,00, sempre in piazzale San Pio, ci saranno stand gastronomici e musica.