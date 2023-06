Prata Principato Ultra (Av) – Il Forum dei giovani pronto a ripartire

Nuove elezioni per la designazione dei 9 consiglieri

Come da avviso pubblico all’Albo Pretorio e dando seguito alle delibere di Consiglio Comunale e di Giunta con cui è stato approvato il nuovo Regolamento comunale del Forum dei Giovani, il sindaco di Prata di Principato Ultra ha comunicato l’apertura delle iscrizioni al Forum dei Giovani dei Giovani di Prata di Principato Ultra e l’indizione di nuove elezioni per la designazione dei 9 consiglieri in seno al Consiglio del Forum.

Le elezioni si terranno sabato 8 Luglio presso la Sala Consiliare del comune di Prata di Principato Ultra e potranno parteciparvi tutti i cittadini con età compresa tra i 16 ed i 34 anni che abbiano la residenza nel Comune di Prata Di Principato Ultra.