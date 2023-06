La data dell’evento è il 1° luglio

Finalmente torna Cena in Bianco Montoro, le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuare sul portale www.torchiati.it

La data dell’evento è il 1° luglio e sarà un’edizione nel segno del desiderio di fare festa, di stare insieme agli amici, di fare nuove conoscenze, di divertirsi e ballare, di brindare alla vita! Tornerà la meravigliosa ed esclusiva Cena in Bianco che dipingerà l’estate con la sua atmosfera da fiaba, per far sognare ed esplodere di allegria i volti di ogni commensale. Cena in Bianco è così, c’è chi partecipa con la famiglia, chi con gli amici, non c’è limite di età al divertimento e alla voglia di condividere un momento unico, una serata che rapisce e resta indelebile nei ricordi di ognuno. Ci sarà musica live e un djset, esibizioni di danza e forse chissà…qualche sorpresa! La ricetta è semplice, tutti vestiti di Bianco, ognuno dovrà portare da casa il necessario per imbandire il proprio tavolo, tutto di bianco, a seconda di come l’estro gli suggerisce, dovrà portare con sé le vivande ma sarà possibile prenotare la cena da asporto in alcune attività di ristorazione locali partners di Cena in Bianco Montoro. Cibi e allestimenti potranno essere trasportati con carrelli, cesti o zaini; il luogo della cena dovrà essere lasciato pulito e in ordine così come è stato trovato.