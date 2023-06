Si terrà il prossimo 18 giugno alle 20.30

“Chateau et Amor”, Charity Dinner per gli orfani di femminicidio

Chateau Lounge riapre i battenti con un party evento a sostegno dell’Associazione Edela

Riapre nel segno del sociale lo Chateau Lounge a Capriglia Irpina.

La splendida e originale location della famiglia De Vito, immersa nel verde, tra giochi di cascate, mulini e ruscelli, in un’atmosfera magica e fiabesca farà da cornice al party evento ”Chateau et Amor” in programma il prossimo 18 giugno alle 20.30.

Non un’inaugurazione come tante, ma una riapertura che punta dritto al cuore con una finalità chiara e precisa: sostenere gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie.

L’Associazione Edela, nota realtà a livello nazionale, già lo scorso marzo è stata al centro di una charity dinner che si è svolta nel foyer del Teatro Carlo Gesualdo con oltre 100 ospiti.

Questa volta, invece, sono circa 250 gli invitati nell’open space di Capriglia irpina.

Una charity dinner in formula standing che vede uniti, nell’intento e negli obiettivi, una cordata di aziende irpine e

non solo, professionisti del settore e imprenditori, artisti e istituzioni.

Il welcome della serata sarà affidato al maestro Osvaldo Ardita al pianoforte e fisarmonica e al maestro Salvatore Santaniello al sax. E ancora protagonista sarà Paolo De Vito attore e chansonier.

A seguire il noto e apprezzato dj Alberto Limone a sostegno della causa trasformerà la location, come di consueto in un evento danzante allegro e brioso.

A condurre la serata, calando gli ospiti nel mood, tra divertimento e sociale, sarà il giornalista Pierluigi Melillo, professionista, noto e stimato.

Affidata allo staff di cucina dell’Hotel Cappuccino la cura del menù, preparato grazie al sostegno delle aziende Food Sponsor che hanno fornito prodotti di eccellenza del territorio campano, consentendo la realizzazione di un menù d’eccezione a costo zero a favore di una raccolta fondi interamente destinata a sostegno degli orfani di femminicidio. Wine Sponsor al femminile, con due donne del vino, due volti noti al femminile che scendono in campo nel segno della solidarietà. Tenuta Cavalier Pepe e Terredora, guidate rispettivamente da Milena Pepe e Daniela Mastroberardino, saranno wine sponsor della serata, al fianco dell’Associazione Edela.