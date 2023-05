Sofo e Castellana a sostegno della causa

Riceviamo e pubblichiamo:

“All’indomani del nostro secondo Congresso Regionale del M.i.D. Campania, siamo soddisfatti e onorati di aver raccolto in queste ore, attraverso una nota stampa, la sensibilità del membro Vanni Castellana del Coordinamento Cittadino di F.D.I. rispetto alla nostra proposta congressuale e dell’altrettanto impegno assunto nei nostri confronti dall’Europarlamentare e membro della Commissione Diritti dell’Europarlamento Vincenzo Sofo quota Forza Italia, di rafforzare il dialogo tra la nostra realtà istituzionale rappresentativa e il mondo delle istituzioni, fino a far giungere la nostra voce, quella delle persone con disabilità libere e iscritte alla nostra realtà rappresentativa, sui tavoli europei e in Europa, una grande e importante finestra che riteniamo di confronto e che possa divenire volano per affrontare nelle sedi deputate le problematiche di queste persone.”