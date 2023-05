Il 1° giugno alle 19 il taglio del nastro

Si alza il sipario su BirrArt Sud – Salone della Birra Artigianale. Domani (1° giugno) alle 19 il taglio del nastro nella splendida location del centro polifunzionale alla frazione Villa San Nicola di Cesinali.

Diversi gli stand di rinomati birrifici irpini, campani e del Sud Italia in esposizione

che faranno degustare le eccellenti produzioni abbinati a preparazioni gastronomiche.

Birrart Sud è una rassegna di promozione territoriale che mette in evidenza la produzione birraia in Campania.

Uno dei punti focali dell’evento saranno i BirraLab. Gli appassionati di birra avranno l’opportunità di partecipare a laboratori tenuti da esperti del settore, per approfondire le tecniche di produzione e assaggiare birre uniche. Inoltre, sarà possibile acquistare i pacchetti di Eurotappi, la valuta ufficiale dell’evento. Un’occasione perfetta per scoprire e gustare una vasta selezione di birre artigianali.

Di seguito il programma:

Giovedì 1 giugno

• 18:30 presentazione della manifestazione

• 19:00 Laboratorio: Le IGA (Italian Grape Ale) in Campania a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Delegazione Di Avellino

• 19:30 Inizio della spillatura apertura stand Gastronomici

• 20:00 Apertura del Banco di assaggio le birre del Sud Italia

• 23:30 Chiusura casse

• 00:30 Chiusura degli stand

Musica a cura di RADIOBIRRART

Venerdì 2 Giugno

• 19:00 Laboratorio: i Birrifici del Sud Italia a cura di Antonio Spina Gastrobirrofilo

• 19:30 Inizio della spillatura e apertura stand gastronomici

• 20:00 Apertura del Banco di assaggio le birre del sud Italia

• 23:30 Chiusura delle casse

• 00:30 Chiusura stand.

Musica a cura di RADIOBIRRART

Sabato 3 Giugno

• 19:00 Laboratorio: I quatto petali del Quadrifoglio 4 birre, 4 stili, 4 degustatrici a cura Di Slow Food Avellino

• 19:30 Inizio della spillatura apertura stand gastronomici

• 20:00 Apertura del Banco di assaggio le birre del sud Italia

• 23:30 Chiusura delle casse

• 00:30 Chiusura stand

Musica a cura di RADIOBIRRART

Iniziativa legata al percorso del bere consapevole, evento plastic free.

Angolo della Meditazione: Distilleria Antonellis con i suoi Gin, Antonio Cipolletta e i suoi sigari.

BirrArt è promosso da Ager Agenzia enogastronomica patrocinata dal Comune di Cesinali. Partner dell’evento Associazione Italiana Sommelier Delegazione Avellino e Slow Food Avellino.

All’evento hanno contribuito il Forum dei Giovani, Antonio Spina mastro birraio per la consulenza, Salvatore Panno e Michela Guadagno per Radio BirrArt.