Sarà presentato sabato 27 Maggio 2023

Sarà presentato sabato 27 Maggio alle ore 17:30 nel “Centro Arte e Cultura” di Roccabascerana, situato alla frazione di Cassano Caudino, il libro “La Confraternita del Santissimo Rosario di Roccabascerana” di Giovanni Silvestri

L’iniziativa organizzata dalla locale Pro Loco rientra nell’ambito de “Il Maggio dei libri”, la campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Attraverso il racconto della lunga e laboriosa storia della Congrega del Santissimo Rosario di Roccabascerana , l’autore intende dare vita a un’occasione di riflessione storica, posando lo sguardo sul passato dell’intera comunità, così da tramandare ai posteri scorci della storia e delle tradizioni che, altrimenti, sarebbero perdute per sempre. La circostanza del restauro degli affreschi della Cappella, attuale sede dell’omonima Confraternita, ha rappresentato lo stimolo per far sì che di quanto ritrovato e successivamente recuperato rimanesse una traccia tangibile.

Dopo i saluti istituzionali, ad introdurre i lavori saranno il presidente della Pro Loco di Roccabascerana Elvio Migliaccio e il priore della Confraternita SS.Rosario Giorgio Pirone. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Fazio, sociologo e curatore editoriale dell’opera, e dell’autore Giovanni Silvestri. La conclusione sarà affidata alla professoressa Maria Grazia Acerra, docente di Storia e Filosofia del Liceo Scientifico “P.S Mancini” di Avellino

Durante la presentazione sarà possibile visitare la mostra con i reparti recuperati durante i lavori di restauro degli affreschi della Cappella.