Doppia affermazione per i ragazzi delle scuole irpine

Tra i vincitori per l’anno scolastico 2022/2023 anche gli studenti della Scuola Primaria IC A. Di Meo di Volturara e del Liceo De Caprariis di Atripalda. Si è concluso il concorso nazionale “Paesaggio in movimento” per l’anno scolastico 2022/2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Settore Scuola Educazione del FAI si sono rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Il FAI, con il concorso Paesaggio in movimento, ha spinto le scuole a scegliere un paesaggio, indagare com’era in passato e com’è oggi, per pensare ad un suo sviluppo futuro in chiave sostenibile.

Tra i vincitori del concorso spiccano anche i ragazzi delle scuole irpine: la III A-B (Classe Amica FAI) di Volturara Irpina della Scuola Primaria IC A. Di Meo. A questa si aggiungono gli studenti Felicia Ambrosone, Micaela Giella e Fabiana Picariello del Liceo De Caprariis di Atripalda. I vincitori riceveranno direttamente a scuola del materiale didattico come riconoscimento del loro lavoro e parteciperanno ad una cerimonia di premiazione in diretta streaming sul sito www.faiscuola.it il 30 maggio.

Il commento della Delegazione FAI Avellino

Grande soddisfazione per il Capo Delegazione FAI di Avellino, dott.ssa Serena Giuditta: “Non possiamo che mostrare grande gioia e orgoglio per il risultato raggiunto dagli studenti irpini. I ragazzi hanno dimostrato che la passione per il loro territorio, la freschezza della giovane età e la voglia di mostrare le bellezze della propria cultura e tradizione rappresentano non soltanto la speranza in un futuro migliore, ma anche e soprattutto un meraviglioso presente”.

“Sono davvero felice per questo enorme traguardo raggiunto, in grado di ripagare il lavoro svolto dai ragazzi che hanno recepito e interpretato perfettamente il messaggio del FAI”, aggiunge Concetta Liberato delegata FAI Scuola di Avellino. “Il Fondo per l’Ambiente Italiano, nella sua azione di coinvolgimento delle scuole, continua a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza; così come l’amore misto alla voglia di raccontare il proprio territorio. Questo è l’unico modo per consentire al nostro patrimonio culturale di vivere in eterno”.

Per il prossimo anno scolastico, il FAI di Avellino invita i docenti interessati a collaborare a inviare una richiesta via mail a: avellino@delegazionefai.fondoambiente.it