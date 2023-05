Grottaminarda (AV) – Maggio dei libri al Castello d’Aquino

La presentazione avverrà sabato 27 maggio, alle ore 19.00

Cosa succederebbe se i piccoli oggetti e i minuscoli eventi della vita scomparissero all’improvviso? Interviene la poesia a spiegarcelo attraverso i versi di Mariangela Barletta, che approda alla sua prima esperienza letteraria con la raccolta intitolata “Viole del pensiero” (Gesualdo Edizioni 2023).

La presentazione in anteprima è prevista per sabato 27 maggio, alle ore 19.00, presso il Castello d’Aquino di Grottaminarda ed è a cura dell’UNLA (Unione nazionale per la lotta contro l’analfabetismo) che, nell’ambito del Maggio dei libri, intende sottolineare così l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. Un pomeriggio all’insegna dell’arte, dove la poesia incontrerà le note musicali del Notturno Concertante.

Il libro:

“Viole del pensiero” è una raccolta di poesie che si avvale della presentazione della scrittrice e poetessa Giovanna Iorio, irpina trapiantata a Londra. In questa raccolta l’enigma della vita quotidiana viene svelato attraverso oggetti ed eventi minuscoli che, senza la luce di questo sguardo netto e limpido, rischierebbero di scomparire dall’esistenza. La luce viene invocata continuamente da Mariangela Barletta e, grazie ad essa, la poesia si manifesta nel quotidiano. La poesia diviene quindi immagine volatile e multiforme. S’incarna nel volo di una tortora bambina sul “filo della luce”, nelle piante sulla terrazza che protendono “le braccia/verso la luce/ come bambine in culla”, luminose epifanie queste ed esperienze poetiche e salvifiche a cui attingere per rinnovarsi ogni giorno. La poetessa invoca la luce anche prima del riposo notturno e annuncia che nel buio occorre: “Lasciare uno spiraglio alla luce delle stelle”.

«Viole del pensiero è un invito a ritagliarsi dei momenti di silenzio e di contemplazione, a prendersi cura di sé stessi e del mondo» – ha affermato Giovanna Iorio – « La voce di Mariangela Barletta è un inno alla vita, una voce delicata e allo stesso tempo forte, che ci invita ad esplorare, con uno sguardo limpido e sereno, il mistero della vita. “Viole del pensiero” è un libro che ci ricorda che la luce è sempre presente, anche nelle tenebre più profonde» – ha concluso Iorio.

L’autrice:

Mariangela Barletta è una docente di Lettere di scuola secondaria che ha tenuto diversi laboratori di scrittura creativa a Bologna. Ha collaborato a diverse raccolte letterarie, tra le quali “Antologia poetica” e “Luce diversa” (Università Primo Levi di Bologna) e ha contribuito alla mostra fotografica “Bologna on the road”. Ha collaborato inoltre con il gruppo musicale Notturno Concertante, scrivendo alcuni testi per il cd “Canzoni allo specchio” (edito dalla Radici Records di Arezzo e distribuito in tutta Europa). Alcune sue poesie sono state inserite sulla piattaforma online Poetry Sound Library di Giovanna Iorio.