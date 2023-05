Giovedì 11 maggio 2023 all’istituto Palmieri Rampone Polo

Presso la sede dell’Istituto Palmieri Rampone Polo, giovedì 11 maggio 2023 si terrà un incontro con la scrittrice e sceneggiatrice Silvia Scola che, insieme a sua sorella Paola, è autrice del libro “Chiamiamo il babbo”, dedicato al padre Ettore Scola, celebre regista e sceneggiatore italiano, uno dei nomi più importanti della storia della cinematografia nazionale.

L’incontro con Silvia Scola sarà l’occasione per parlare di Ettore Scola, della sua storia personale e familiare ma soprattutto di cinema, settore in cui l’autrice lavora fin da giovanissima e nel quale i giovani dell’istituto Rampone stanno effettuando un percorso di alternanza scuola-lavoro con la società di produzione cinematografica di San Giorgio del Sannio, Hitch2 Produzioni.

Il percorso di alternanza scuola-Lavoro (PCTO) denominato “Diamo immagini alle idee” è stato un momento di scambio tra le classi 4D e 5E dell’indirizzo di grafica e comunicazione e lo sceneggiatore e regista Umberto Rinaldi che, insieme alle professoresse Simona Curcio e Paola Serino, ha supervisionato e coordinato i ragazzi in tutta l’organizzazione di questo educativo e interessante incontro.

Gli studenti e le studentesse del Rampone sono stati coinvolti nell’organizzazione di questo evento dall’ideazione e realizzazione della grafica fino alla gestione della sala, lavorando come se si trovassero in una vera agenzia di organizzazione di eventi cinematografici, partecipando attivamente all’organizzazione di un evento cinematografico ma allo stesso tempo approfondendo i contenuti che ne saranno oggetto, venendo quindi a contatto con una cinematografia diversa da quella a loro coetanea ma ricca di spunti, attuale e importantissima per la comprensione dei linguaggi cinematografici moderni.

Silvia Scola torna in Irpinia e nel Sannio in un piccolo Tour che comincia il 10 maggio, giorno del compleanno di papà Ettore, proprio a Trevico, paese in cui è nato e dove ci sarà un incontro per celebrare i trent’anni dall’uscita del docu-film Trevico-Tornino, viaggio nel Fiat nam. Iniziativa promossa dall’associazione Irpinia Mia, che ogni anno assegna a Trevico l’ambito Premio Scola.