Nel quadro di una serie di incontri organizzati sul territorio con varie comunità, i quadri dirigenziali irpini di Italexit si sono ritrovati a Caposele dove hanno incontrato simpatizzanti ed attivisti del partito, facendo poi tappa in altri comuni della Valle del Sele. Incontri informali, conferma il coordinatore provinciale Massimo Picone, per discutere dei progammi del partito e del radicamento sul territorio. La responsabile provinciale comparto Giustizia e Sociale, Angela Nittolo: “Da tempo avevamo programmato una serie di incontri e abbiamo fatto tappa a Caposele dove abbiamo discusso con alcuni attivisti di programma ed iniziative da tenersi anche sul territorio”.