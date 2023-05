A cura del prof. Nicola Prebenna

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino ha patrocinato l’iniziativa dal titolo “La riscoperta della Poesia e della Divina Commedia – Come a sito decreto”, a cura del prof. Nicola Prebenna.

L’incontro, previsto per venerdì 5 Maggio presso la Biblioteca Comunale “P. S. Mancini”, inizierà alle ore 18:30, durante il quale il prof Prebenna accompagnerà i partecipanti alla scoperta del Canto XI del Paradiso. L’iniziativa intende valorizzare la poesia proponendo alla cittadinanza ed agli appassionati della poesia della Divina Commedia alcune Lecturae Dantis, centrate sulla terza cantica, il Paradiso. La terza cantica è prova di alta, straordinaria poesia, non sempre oggetto di attenta considerazione, ed è per questo che su alcuni suoi canti è caduta la scelta delle Lecturae.