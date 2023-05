Il 7 e l'8 Maggio 2023

Solenni festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo a Tufo.

L’intenso programma religioso, curato dal Parroco Don Francesco Luca Russo, è iniziato con lo svolgimento delle “Sante novene” presso la locale Grotta protocristiana di San Michele Arcangelo, dove viene custodita la statua in marmo policromo del Santo condottiero, che sarà possibile visitare nei due giorni dei festeggiamenti.

Domenica 7 maggio, alle ore 19.00, nella suggestiva Piazza Umberto I, con posti a sedere, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Benevento .

Lunedì 8 maggio, alle ore 17.00, la Santa Messa e dopo la processione della statua del Santo per le vie dello storico centro medioevale, si terrà la rappresentazione scenica del centenario dramma sacro “La cacciata degli angeli ribelli dal Paradiso”. Un componimento epico-religioso, canoro e in prosa, che ripropone in costume il famoso avvenimento celeste, frutto di una lunga tradizione culturale popolare.

La giornata, seguendo una consolidata consuetudine locale, avrà due interessanti momenti di intrattenimento musicale con il “Matinè” delle ore 11.00 e il Concerto lirico – sinfonico delle ore 21.00, a cura del “ Gran Concerto Bandistico “Città di Fisciano” .