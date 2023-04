L'iniziativa è riservata ai soli cittadini di Fontanarosa

Il Comune di Fontanarosa, attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook, ha indotto un concorso fotografico per l’imminente passaggio del Giro d’Italia: «In occasione della 5a tappa del Giro d’Italia, che prevede il passaggio dei ciclisti per le strade del nostro paese, l’Amministrazione comunale ha pensato di creare una gigantografia in PVC (5m x 2m) che rappresenti il nostro carro e posizionarla lungo il tragitto interessato dagli atleti, così che possa essere ripresa dalle telecamere ed essere ammirata in tutta la Nazione ed oltre».