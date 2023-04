Dal 5 al 7 maggio 2023

In occasione dell’arrivo del Giro d’Italia ad Atripalda, Termopolio – edizione Giro d’Italia, farà parte del ricco cronoprogramma “Atripalda in giro”, una serie di eventi organizzati in città per celebrare questo importante evento.

Termopolio, che prende il suo nome dall’antico street food di Roma, aprirà le sue porte dal 5 al 7 maggio 2023, con orario continuato dalle ore 19:00 fino a mezzanotte.

Ventuno postazioni, tra ristoratori e cantine, presenteranno le loro proposte “Made in Italy”, con piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna, accompagnati dalla migliore selezione di vini locali.