L'evento benefico si terrà giovedì 4 maggio

Il Comune di Atripalda, Amdos alta irpina, Amos e Noi in Rosa hanno organizzato la “Cena in Rosa”, una cena il cui ricavato verrà devoluto per l’acquisto di un ecografo portatile. Durante l’evento benefico, inoltre, avverrà un’estrazione, presentata da Roberto Angiuoli in arte Robirò, con tre premi.

La cena, dal costo di 25,00 euro a persona, si terrà giovedì 4 maggio, alle ore 20:30, presso il ristorante “Valleverde Zì Pasqualina” (via Pianodardine 112, Atripalda, Avellino). Per partecipare, sarà obbligatoria la prenotazione al numero 3495870769 entro il 1° maggio.

CLICCA QUI per leggere il comunicato ufficiale su Facebook.