Protagonista l'equipaggio della scuderia Power Car Competition

Podio per i piloti irpini Laudati e Ascione nel rally di Casarano, in provincia di Lecce, valevole per la Coppa di Zona Aci Sport.

Una prima gara di stagione avvincente, con prove molto insidiose, per un appuntamento motoristico giunto alla 29^ edizione, che è tra i più apprezzati nel centro-sud. dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

L’equipaggio della scuderia Power Car Competition della provincia di Avellino, composto da Massimiliano Laudati e Giovanni Ascione, è stato tra i protagonisti della gara, conquistando il terzo posto della classe R2, piazzandosi dietro i piloti locali, ed il 21° nella classifica assoluta.

Un’ulteriore conferma del valore dei due sportivi e dell’impegno dell’intero staff, che nel 2022 sullo stesso tracciato hanno incassato un prezioso primo posto, che li ha portati tappa dopo tappa, insieme ad altri importanti successi, ad aggiudicarsi il titolo del Campionato d’area federale A7, comprendente Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, accedendo così alla finale nazionale della Coppa Italia Aci Sport, tenuta a Cassino, dalla quale sono usciti vittoriosi, portando a casa il prestigioso trofeo della classe Racing start plus 1600.

L’intera scuderia esprime gratitudine agli sponsor che hanno reso possibile, con il loro contributo, questo primo risultato di stagione.