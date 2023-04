Disciplinare il traffico cittadino

Si informa la cittadinanza che domani, martedì 25 aprile 2023 ad Ariano Irpino si terrà la gara ciclistica “Mediofondo Primavera 2023”, che interesserà la zona antistante la Villa Comunale fino alla SS 90 versante Rione Martiri.

Al fine di disciplinare il traffico, è stata disposta un’Ordinanza della Polizia Municipale, con le seguenti modalità:

- divieto di sosta con rimozione dei veicoli:

lungo le mura dello Stadio Renzulli e su Viale Tigli dalle ore 16,00 di oggi 24 aprile2023 e fino alle ore 9,30 del 25 aprile;

negli stalli adibiti a parcheggio ubicati sul margine destro della Via Martiri in direzione Foggia, nel tratto antecedente l’intersezione con Via Villa Caracciolo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 25 aprile.

- sospensione della circolazione veicolare il 25 aprile 2023

dalle ore 8,30 alle ore 9,30 su Viale Tigli, Via Giacomo Matteotti, Via Fontananuova, Via Variante (bivio Fontananuova-Martiri), Via Martiri-Perazzo e SS90 fino al bivio con la Strada Provinciale 10;

dalle ore 11,30 alle ore 12,20 sulla SS90 dal bivio con la Strada Provinciale 10.

Sono esclusi dal rispetto dell’Ordinanza i veicoli delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.