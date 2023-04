Lo scopo dell'iniziativa è quello di abbellire e rendere più accogliente la città

In occasione del Giro d’Italia 2023, il Comune di Atripalda, in particolare nella persona del consigliere Andrea Daniele Montuori, ha organizzato il contest “Atripalda in Fiore”. Lo scopo di questa iniziativa è quello di abbellire e rendere più accogliente la nostra città grazie ad un tripudio di colori offerto dai fiori.

I tre premi consisteranno in buoni per l’acquisto di piante e fiori da utilizzare presso le attività florovivaistiche locali che hanno dato la propria disponibilità:

1° premio: 250,00 euro in buoni;

2° premio: 150,00 euro in buoni;

3° premio: 100,00 euro in buoni.

I cittadini che vorranno partecipare, dovranno presentare la domanda entro il 2 maggio a mezzo PEC (comune.atripalda@legalmail.it) oppure con consegna a mano presso il Comune di Atripalda. Gli allestimenti, invece, dovranno essere realizzati entro il 7 maggio 2023 e rimanere tali almeno fino al 31 luglio 2023.

Infine, la Giuria sarà composta da esperti in materia di allestimenti floreali, esperti in arti visuali e imprenditori locali, ovvero:

4 fotografi professionisti;

5 titolari di attività locali del settore florovivaistico.