Il secondo appuntamento del Teatro Solimene, a Montella, si terrà il 22 Aprile alle ore 20.30. Sul palco ci sarà la compagnia avellinese Vernicefresca Teatro con “La Matassa”. I protagonisti sono Nicola Mariconda e Rossella Massari per la regia di Massimiliano Foà.

“Domenico e Filumena sono due persone che hanno vissuto la loro vita. Domenico ha cinquantadue anni e Filumena quarantotto. Hanno vissuto insieme venticinque anni – dice Nicola Mariconda - ideatore dello spettacolo – due coscienze che cercano di comprendere il perché delle loro scelte. Due persone non tanto diverse fra loro che sono legate da un filo sottile, quello dei ricordi e della nostalgia. Ricordi e nostalgia che si annidano in ogni parola detta e non detta”