Successo per l’International Street Food

Iniziativa da ripetere a Grottaminarda (Av)

«L’International Street Food è stato un successo sia per quanto riguarda il numero di presenze, sia per la qualità dell’iniziativa, nonostante le condizioni meteo non siano state quelle ideali. Anche le attività commerciali di Grottaminarda, compreso il settore della ristorazione, hanno tratto beneficio dall’enorme afflusso di persone arrivato in queste tre giornate. Quello proposto a Grottaminarda è stato un street food di qualità che ha soddisfatto ogni palato» . A parlare è l’Assessora al Commercio, Doralda Petrillo che trae, insieme a tutta l’Amministrazione comunale un bilancio più che positivo della tre giorni di International Street Food.

«Un’iniziativa sicuramente da ripetere – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – Resteremo in contatto con la società organizzatrice per poter replicare l’evento in un periodo dell’anno più favorevole sotto l’aspetto climatico e possibilmente con qualche correttivo dal punto di vista economico a sostegno delle famiglie e dei cittadini».

Grottaminarda si è dimostrata pronta ad accogliere un tale flusso di persone e di auto con ampia possibilità di parcheggio e grazie al grande lavoro dei Carabinieri della locale Stazione sotto il comando del Maresciallo Sabatino Tufo e della Polizia Municipale guidata da Alfonso Di Muro che hanno presidiato l’area, della Pubblica Assistenza del Presidente Michele De Luca, presente con una postazione di pronto soccorso. L’Amministrazione ringrazia tutti per la collaborazione, l’Air per aver messo a disposizione il parcheggio coperto, la squadra comunale di manutenzione ed Irpiniambiente per la pulizia e raccolta dei rifiuti.