Come segno di vicinanza e sensibilità alle famiglie e ai cittadini affetti dai disturbi dello spettro autistico

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2023 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, la Giunta Comunale del Comune di Mercogliano nella persona del Sindaco Vittorio D’Alessio persona sempre sensibile e attento a questi temi e degli assessori, accoglie il nostro invito come Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ad aderire alla “Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo”, e a provvedere cosi come da richiesta ad illuminare il suo Palazzo Civico di Blu (Colore Simbolo di questa giornata), come segno e testimonianza di vicinanza e sensibilità alle famiglie e ai cittadini specialmente in età evolutiva affetti dai disturbi dello spettro autistico.

Il mondo dell’Associazionismo del Terzo Settore operante nel campo dell’autismo, e della Cittadinanza e delle famiglie di Mercogliano, che vorrà ampiamente mostrare la propria sensibilità rispetto alla tematica della giornata, potrà ritrovarsi liberamente ad ammirare questa simbolica illuminazione dalle ore 19:30 nel piazzale antistante il Municipio. L’iniziativa in questione vede anche la condivisione della Consulta Municipale di Mercogliano Associazioni Persone con Disabilità”.