Grottaminarda – Playground per il Fitness finanziato con i fondi del PNRR

Spinapolice: "Potremo così riqualificare un'area verde che ci sta a cuore"

Al Comune di Grottaminarda sono stati concessi 35mila euro dal PNRR per installare un “playground sportivo” per il fitness che sarà installato in un’area verde della cittadina: – «Si tratta di un percorso attrezzato per fare allenamento all’aperto, che potrà essere utilizzato da tutti per fare esercizi e migliorare il tono ed il coordinamento muscolare» – ha spiegato il Consigliere delegato allo sport, Michele Spinapolice.

«Come Amministrazione speravamo in questo finanziamento per dare un servizio in più ai tanti sportivi di Grottaminarda, e non solo, che amano il fitness ed in generale lo sport all’aperto. La nostra partecipazione è stata ripagata. Potremo così riqualificare un’area verde che ci sta a cuore» – ha concluso Spinapolice.

CLICCA QUI per leggere il comunicato ufficiale.