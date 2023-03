Giovedì 6 aprile

Un concerto atteso da tempo. Per un omaggio che mette al centro Pino Daniele, indimenticato artista e patrimonio della musica internazionale. A proporlo sono gli Area Medina – ensemble per Pino Daniele, una band che da oltre vent’anni fa rivivere l’opera artistica del “mascalzone latino” attraverso i suoi brani.

L’occasione, nell’approssimarsi di una data per una ricorrenza importante: i quarant’anni dalla pubblicazione dell’album live “Sciò”.

“Come è noto – afferma Lorenzo Stabile, portavoce della band - Sciò è la sintesi di una serie di concerti fatti in quel periodo. Noi da un po’ sentivamo sempre più forte l’esigenza di riproporlo dal vivo, anche perché non è stato mai più portato in scena pur avendo segnato la storia artistica di Pino e la colonna sonora di tanti fan.

“II nostro intento – aggiunge – è di esprimere, cercando di non tralasciare nulla, tutta la forza emozionale di quella raccolta attraverso le sue caratteristiche peculiari: la scaletta, il sound, i colori, le pulsazioni ritmiche, melodiche, la ricerca dei suoni, cercando di mantenere nel contempo una nostra originalità, pur non discostandoci dal modo di fare musica di Pino Daniele altrimenti sarebbe altro”.

L’appuntamento, ricco di emozioni e nostalgia, è per giovedì 6 aprile prossimo al cinema teatro Modernissimo di Telese Terme, prevendita al 347 0505797. Questi i componenti la band: Carmine Piccirillo (voce), Lorenzo Stabile (basso), Alessandro Calandri (chitarre), Antonello Rapuano (tastiere), Paco Ciniglio (sax), Francesco jr Merola (percussioni) e Fulvio Cusano (batteria).

Sul palco, in qualità di ospiti, anche Alessandro Tumolillo (violino), che ha suonato con Pino Daniele, Marco Di Palo (violoncello), Alessandro Tedesco (trombone) e Peppe Fiscale (tromba). Collaborazioni di elevato profilo, un po’ come faceva il cantautore partenopeo per dare ogni volta ritrovata freschezza alla sua variegata opera.

“Crediamo molto in questa nostra proposta – sottolinea inoltre Lorenzo Stabile – che subito è stata confortata da migliaia testimonianze di stima; cui bisogna aggiungere le tantissime condivisioni e like del demo promo, con tanto di richieste di repliche anche in città non solo campane. Il nostro sogno è che, con l’aiuto di una valida produzione, questo concerto possa diventare itinerante e accomunare ancora i tanti ammiratori che non hanno nessuna intenzione di dimenticare Pino Daniele e la sua memorabile musica”.

Resta da segnalare che gli Area Medina – ensemble per Pino Daniele, in più di venti anni di attività, oltre a concerti, ospitate televisive, radio, teatri, hanno collaborato con musicisti del calibro di: Joe Amoruso, Rino Zurzolo, Pietro Condorelli, Michael Rosen, Elisabetta Serio, Roberto Giangrande, Alessandra Tumolillo, Gabriela Ungureanu, Marco Zurzolo e Monica Sarnelli.