Obiettivo la divulgazione della didattica del linguaggio cinematografico

L’istituto Guido Dorso di Mercogliano è protagonista del nuovo progetto “Quasi Amici”, grazie ai contributi relativi al bando “Visioni fuori luogo – Cinema per la scuola – i progetti delle e per le scuole”, frutto della collaborazione tra il Ministero per i Beni Culturali e il Ministero dell’Istruzione.

Il progetto, rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado, con la collaborazione della responsabile scientifica Gambale Assunta e degli esperti Carlo Fumo, Pasquale di Maria e Alfonso Maria Salsano prevede la realizzazione di un cortometraggio che riesca a divulgare le tematiche di inclusione sociale.

“Quasi amici” ha come obiettivo la divulgazione della didattica del linguaggio cinematografico e la sensibilizzazione verso le criticità del proprio territorio. Si tratta di un percorso di apprendimento sulle tecniche cinematografiche strutturato da 5 diversi moduli: Sceneggiatura, Regia, Fotografia, Recitazione e Montaggio che condurranno gli studenti alla produzione di un cortometraggio. L’elaborato finale affronterà il tema dell’inclusione sociale, argomento molto delicato legato a questa provincia, già gravata dalle piaghe dello spopolamento e dalla mancanza di servizi.

L’obiettivo generale di questo progetto condiviso dalla Dirigente Scolastica Alessandra Trantino, è quello di accrescere le conoscenze sul cinema e l’audiovisivo negli allievi, incrementare le competenze nell’uso delle tecnologie e dei linguaggi propri, stimolare l’integrazione sociale, favorire la nascita di reti tra soggetti locali e nazionali che promuovano azioni finalizzate alla diffusione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo in ambito scolastico ed educativo.

Gli allievi si incontrano settimanalmente in presenza grazie alla collaborazione di Anna Capossela e sotto la guida dei tutor del corso, le professoresse Marianna Carbone e Gimmelli Marilena.

Il progetto, prevede la collaborazione organizzativa con altri soggetti e strutture specializzate nel settore culturale e dello spettacolo, tra cui: la Scuola di Cinema di Napoli, che fornirà la consulenza per le attrezzature da individuare per la produzione del cortometraggio, il Valsele Film Festival che si occuperà della messa a disposizione della produzione e post produzione del corto e della distribuzione finale nei festival nazionali e internazionali e lo S.H.R.O – Sbarro Health Reasearch Organization at temple University Philadelphia che fornirà consulenza come esperto di incidenza sulle malattie dovute a danni ambientali.