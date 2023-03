Ancora successo per le visite di prevenzione gratuite

Un bellissimo pomeriggio dedicato alla prevenzione in rosa ieri a Sperone con Amos Partenio. Nei locali della scuola dell’infanzia di via dei Funari, sono stati allestiti gli ambulatori della prevenzione, ai quali hanno partecipato, oltre al senologo dottor Carlo Iannace, il nefrologo dottor Giovanni Cibelli, il dermatologo dottor Raffaele Iandoli, la nutrizionista dottoressa Daniela Mone, la dermopigmentista dell’areola 3D Carmelina Greco e la fisioterapista del trattamento fisico dell’edema linfovenoso Solange D’Argenio.

Numerose le persone che si sono sottoposte ai controlli gratuiti continuando a credere fortemente nel valore della prevenzione che salva la vita. Per questo l’associazione Amos Partenio ringrazia come sempre tutti i medici per la disponibilità e l’operato che continuano a portare avanti sul territorio, l’amministrazione comunale di Sperone, in particolare il sindaco Adolfo Alaia e la consigliera Paola Rosiello, per l’accoglienza, l’ospitalità e la collaborazione.

Un ringraziamento speciale a tutte le volontarie e i volontari che dedicano il loro tempo alla prevenzione e soprattutto a tutte le persone che continuano a seguire e supportare l’associazione.

Per i prossimi appuntamenti, consultare le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.