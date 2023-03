18 marzo alle 17.30

Riceviamo e pubblichiamo:

“Con le unghie pittate – Racconti di donne” è un evento che celebra la donna libera di essere e di scegliere.

Il messaggio che si intende lanciare è che ogni donna può ed ha il diritto di sentirsi realizzata, che sia imprenditrice o operaia, professionista o impiegata, lavoratrice o casalinga, qualunque ruolo rivesta … purché per scelta. È un evento che intende altresì omaggiare i nostri uomini che, nel piccolo contesto in cui viviamo e soprattutto in questo momento storico, si contraddistinguono per un atteggiamento positivo e “di scelta” nei confronti delle donne.

All’evento, condotto dalla giornalista Maresa Calzone, parteciperanno tutte le donne che oggi rivestono un ruolo nel paese, che sia istituzionale, sociale o del mondo associativo, ovvero Annamaria Oliviero-Sindaco, Filomena Spadea-Vicesindaco, Angela Di Pietro-Consigliere comunale, Giusy Ferrara-Presidente del Forum dei giovani, Veronica Zeoli-Presidente dell’Associazione GenerIdea, Adele Galdo-Coordinatrice SAI “Valeria Solesin”, le care maestre che hanno cresciuto a livello educativo e affettivo diverse generazioni del territorio, Edvige Cretazzo e Malverina Ferrara, il Sindaco del vicino Comune di San San Martino Sannita, Angela Martignetti, e la fotografa Angela Maria Antuono.

Sarà, inoltre, piacevole ascoltare tutte le donne che vorranno raccontare il proprio vissuto e la loro esperienza di “donna”. L’evento sarà accompagnato dalla musica di Eduardo Iscaro, nella cornice dei quadri di Franca Solorzano e dei gioielli realizzati da una donna ospite di una struttura per donne vittime di violenza. A conclusioni dell’evento un momento di convivialità con un buffet di prodotti locali.