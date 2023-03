Domenica 19, alle 18.30 al “Teatro d’Europa”

Grande spettacolo domenica 19, alle 18.30 (replica domenica 26 marzo e domenica 2 aprile) al “Teatro d’Europa” di Cesinali, dove si alzerà il sipario sugli “Scherzi” di Anton Cechov.

Per la prima volta in Irpinia, l’arte dello straordinario autore russo viene messa in scena nell’aspetto della comicità drammaturgica.

Gli “Scherzi”, infatti, consisteranno nella rappresentazione di due atti unici, “Domanda di Matrimonio” e “L’anniversario”, con protagonisti Luigi Frasca, Angela Caterina, e gli attori Maurizio Picariello e Massimo Borriello. La regia è firmata da uno dei più celebri e sensibili maestri del teatro, Gigi Savoia.

“In Cechov- afferma il regista- convive l’aspetto comico con l’elemento drammaturgico”-. Gli atti unici o “Scherzi scenici”, così come definiti dallo stesso autore russo, hanno una chiave satirica, grazie ai personaggi grotteschi, un po’ strampalati, elaborati dalla penna feconda dell’autore russo per muovere una critica alla società borghese tra fine ‘800 e inizi del ‘900.

La messa in scena di Gigi Savoia reinterpreta la vena creativa e la capacità di Anton Cechov di rendere vivi ed empatici personaggi che, nella realtà, hanno un ruolo marginale. Ogni gesto, ogni frase pronunciata dagli attori in scena viene estremizzata, per prendere in giro le certezze e i comportamenti di personalità in declino, sullo sfondo di una società alla ricerca di una nuova identità.

L’arte e la sensibilità di Gigi Savoia, con il talento e l’esperienza degli attori in scena, coinvolgerà il pubblico nei due atti unici “Domanda di Matrimonio” e “L’Orso””, per trascorrere un momento di evasione all’insegna del messaggio sociale e culturale di uno dei più grandi autori della letteratura internazionale