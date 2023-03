Corso organizzato da AMDOS

Ad Atripalda, presso la sede della Misericordia si sta tenendo un corso di formazione, per fisioterapisti, in terapia de-congestiva complessa per il trattamento di patologie linfatiche e correlate.

Un corso organizzato da AMDOS (Associazione Meridionale Donne Operate al Seno) e dedicato alla dottoressa Silvana Ianuario, presidente di Amdos Avellino ed animatrice di tantissime iniziative e campagne di sensibilizzazione, dipartita pochi mesi fa. Al corso ha partecipato anche il senologo Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’ospedale ‘Moscati’ di Avellino.

“La nostra Silvana ce la ricordiamo sempre – ha affermato Carlo Iannace –era tra le animatrice delle nostre volontarie nel corso di tante iniziative sulla prevenzione del tumore alla mammella, ed oggi ce la ricordiamo durante questo corso di formazione poiché stiamo trattando un argomento che riguarda le donne operate al seno: il linfedema al braccio collegato al lato del seno che ha subito la chirurgia.

La terapia decongestiva complessa è considerata il trattamento d’eccellenza per la cura del linfedema. E quindi la finalità di questo corso – ha continuato Iannace – è di far acquisire ai fisioterapisti del territorio una crescita professionale e le competenze necessarie per una gestione ottimale dell’edema linfatico mediante l’insegnamento di diverse tecniche.

Grazie all’esecuzione metodica degli esercizi di riabilitazione e al supporto del fisioterapista, è possibile non solo prevenire il linfedema, ma anche alleviare la sensazione di tensione e formicolio che si può avvertire dopo l’intervento a livello di braccio, avambraccio, mano, spalla o emitorace”.

Ha concluso Iannace: “Durante il corso ho invitato i fisioterapisti ad essere anche loro le nostre sentinelle sui territori per sensibilizzare sempre più le donne alla prevenzione”.