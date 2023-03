Sabato 11 marzo

Sabato 11 marzo, alle ore 17.00, negli spazi espositivi del Castello Ducale Pignatelli di Bisaccia, inaugurazione della mostra d’arte contemporanea di Mr. Francese dal titolo “Fermo immagine”, organizzata dalla direzione scientifica del Museo Archeologico.

Tra le giovani artisti emergenti nel panorama della pittura italiana contemporanea, Mr. Francese ha esposto le sue opere in numerose mostre collettive e personali (Avellino, Atripalda, Cesinali, Ostia Lido, Rutino, San Giorgio del Sannio, Santo Stefano del Sole, Sant’Andrea di Conza) in luoghi spesso non adibiti come spazi artistici, contribuendo con le sue opere renderli spazi ibridi aperti a una pluralità di visitatori in un costante adattamento tra corpo e spazio, re-immaginando luoghi e adattando prospettive. Negli anni l’artista ha avuto modo di cimentarsi in diverse tipologie di narrazione, ponendo al centro di tutto la propria identità e la necessità di una rappresentazione altra, libera da qualsiasi costrizione sovrastrutturale. La correlazione continua tra sfera privata e sfera sociale ha portato alla creazione di numerosi suoi lavori che fanno emergere una riflessione sui tempi che viviamo. Questioni come il bisogno di volersi vedere in altre vesti da quelle imposte o immaginate, di cambiare i propri connotati, di ritrarsi per come ci si sente davvero, rappresentano il nucleo centrale dei suoi lavori che siano essi legati al mondo del cinema o ad altre tematiche.

“Mr. Francese è un’emergente artista irpina – spiega Giuseppe Ciani, assessore delegato del comune di Bisaccia – e siamo lieti di ospitare una sua personale all’interno degli spazi del nostro polo museale. Le sue opere sono frutto di una visione pittorica originale, a testimonianza della vivacità culturale che da sempre si respira nella nostra provincia”.