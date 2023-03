Numerosi gli appuntamenti dedicati all'universo femminile

Al via la rassegna “8 Marzo per tutto l’anno – L’altra metà del cielo”.

Questa neonata rassegna alla sua prima edizione si compone di un ricco calendario di appuntamenti con cui abbiamo voluto sfiorare un po’ l’universo femminile, fatto di solidarietà, di consapevolezza, di grinta, di passione, di tradizione e ancora tante altri aspetti avremo modo di sottolineare e di celebrare insieme.

«L’altra metà del cielo – spiega l’assessore alle pari opportunità Alessandra Maddaloni - sono le madri, le nonne, le zie, le sorelle, le mogli, le compagne, le fidanzate, le amanti, le figlie, le nipoti, le colleghe, le amiche. Questa neonata rassegna alla sua prima edizione si compone di un ricco calendario di appuntamenti con cui abbiamo voluto sfiorare un po’ l’universo femminile, fatto di solidarietà, di consapevolezza, di grinta, di passione, di tradizione e ancora tante altri aspetti avremo modo di sottolineare e di celebrare insieme».

«Non solo nella giornata internazionale della donna. Perché l’8 marzo è per tutto l’anno! Sarà un modo per ringraziarci tutti di essere diversi, unici ma complementari e fondamentali, per esserne fieri, per ristabilire equilibri e per ritrovare il gusto di essere felici insieme. Celebrando un genere unico nel suo genere, quello umano. Si comincia con la distribuzione delle mimose per proseguire con una raccolta fondi presso le chiese del territorio, il ricavato dell’offerta libera per il pane sarà destinata a minori e donne in difficoltà. L’iniziativa è promossa dalla comunità parrocchiale in collaborazione con la cooperativa “L’isola che c’è”».

«Per l’otto marzo doneremo una mimosa a tutte le donne delle scuole del nostro Istituto Scolastico. La mimosa è simbolo di forza, tenacia, resilienza. Nel linguaggio dei fiori, donarle significa comunicare attraverso un gesto che si ha la forza di superare tutto e la sicurezza interiore per ricominciare, rinvigorire e fiorire. Avremo l’occasione per dir loro, da vicino, di esaltare la propria intelligenza e femminilità senza aver paura del giudizio altrui» – scrive il sindaco Sebastiano Gaeta.

Tra gli altri appuntamenti in programma, il 10 marzo presso la sala polifunzionale della scuola secondaria di primo grado vi sarà Sara Frungillo, pilota di Formula uno. L’11 marzo al centro sociale laboratorio di scrittura espressiva con la psicologa Enza Graziano. Il 24 e il 26 marzo nel segno della prevenzione firmata Amos due tavole rotonde con Eleonora Ciccone e Annarosa Penta. Saranno installate, inoltre, le opere dell’artista Dorotea Virtuoso.