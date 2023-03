L'evento avrà luogo domenica 5 marzo

Domenica, 5 marzo, presso il Palazzo degli Uffici di Ariano Irpino, si terrà l’iniziativa “Racconti di Donne dal Mondo”. L’evento è organizzato da CulturAttiva/Il Mondo in Una Favola in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino e il Forum dei Giovani. Un percorso didattico per adulti, ragazzi e bambini (dai 6 anni) il cui obiettivo principale è quello di conoscersi mediante le parole del racconto e di costruire un ponte tra le culture attraverso uno spazio di narrazione.

Le fiabe, le favole e i racconti rappresentano un importante strumento per un’educazione multiculturale, transculturale e interculturale: i racconti, viaggiando con le loro “gambe lunghe” attraverso il mondo, rappresentano un prezioso mezzo per parlare di modi di vita, mondi, pratiche, arti e letterature spesso poco indagate e conosciute. Ogni incontro si concluderà con una merenda o uno spuntino tipico del Paese di cui é stato raccontato nel nostro spazio. Cibo quale simbolo di convivialità, in uno scambio di saperi, oltre che di sapori.